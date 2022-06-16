Hükümet Emekli Vatandaşa Çalışmaya Başladı! Sadece 15 Gün Sonra Cepler Parayla Dolup Taşacak! Son Karar Çıktı; Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye dönemi geldi. Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı ikramiyeleri için ikramiyelerin yatacağı tarih de zam alıp almayacağı da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alıyor? İşte, detaylar…

Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...