Hakan Ural’ın Annesi Bakın Kim Çıktı! Yeşilçam Da Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!”
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural’ın hayatındaki o gerçeği öğrenenler donup kalıyor. Çocukluk ve gençlik yıllarında zorlu dönemler geçiren ve ardından kameralar önüne çıkarak şöhreti yakalayan Hakan Ural, birçok Yeşilçam filminde ünlü aktrisler ile başrollerde yer aldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sibel Can ile dünya evine giren ve bu evlilikten oğlu Engincan ile kızı Melisa’yı kucağına alan Hakan Ural’ın annesiyle ilgili gerçeği duyanlar gözlerine, kulaklarına bir türlü inanamadı. İşte Detaylar...
Hakan Ural’ın annesinin de Yeşilçam yıldızı çıkması herkesi şok etti. Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 2 Ocak 1968’te (54 yaşında) İstanbul, Fındıkzade’de dünyaya geldi. 16 yaşına kadar babasının kabul etmediği Hakan Ural 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Anneannesinin evinde büyüyen Ural, çocukluk yıllarında ayakkabı boyacılığı, elektrikçilik, su satıcılığı gibi birçok işte çalıştı. 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, daha sonra Yeşilçam’a adımını attı ve üst üste teklifler almaya başladı. 19 yaşına geldiğinde aşık olduğu Sibel Can ile dünya evine giren Hakan Ural, bu evlilikten oğlu Engincan ile kızı Melisa’yı kucağına aldı. Hayat hikayesiyle şaşırtan Hakan Ural’ın annesiyle ilgili gerçekler herkesi şok etti.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
28 Tem 2022 - 16:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.