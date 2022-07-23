Hakan Ural’ın Gerçek Annesi Bakın Kim Çıktı! Yeşilçam Da Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!”

Hakan Ural’ın annesinin de Yeşilçam yıldızı çıkması herkesi şok etti. Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 2 Ocak 1968’te (54 yaşında) İstanbul, Fındıkzade’de dünyaya geldi. 16 yaşına kadar babasının kabul etmediği Hakan Ural 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Anneannesinin evinde büyüyen Ural, çocukluk yıllarında ayakkabı boyacılığı, elektrikçilik, su satıcılığı gibi birçok işte çalıştı. 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, daha sonra Yeşilçam’a adımını attı ve üst üste teklifler almaya başladı. 19 yaşına geldiğinde aşık olduğu Sibel Can ile dünya evine giren Hakan Ural, bu evlilikten oğlu Engincan ile kızı Melisa’yı kucağına aldı. Hayat hikayesiyle şaşırtan Hakan Ural’ın annesiyle ilgili gerçekler herkesi şok etti.

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