- 16 Haz 2022 - 16:19 G: 16 Haz 2022 - 16:22

Aslı Enver Rezil Rüsva Oldu! Bacak Tüyleri Sosyal Medyayı Salladı! “Bacım Çıkmadan Bir Jilet Vuraydın!” Tepkiler Arka Arkaya…

Sosyal medyanın konusu, ünlü oyuncu Aslı Enver’in “tüy” meselesi oldu! Peki, Aslı Enver ne paylaştı? Aslı Enver, paylaşımına niçin tepki aldı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün düzenlenen Disney Plus isimli dijital yayın platformunun lansmanına giderken yolda birkaç tane fotoğraf çekilen Aslı Enver, bu fotoğrafları takipçileriyle kendi sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı. Bu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyanın konusu ise, ünlü oyuncu Aslı Enver’in “tüy” meselesi oldu! Peki, Aslı Enver ne paylaştı? Aslı Enver, paylaşımına niçin tepki aldı? Aslı Enver tüy meselesi ne? İşte, detaylar…

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16 Haz 2022 - 16:19 - Magazin

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