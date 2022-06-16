Aslı Enver Rezil Rüsva Oldu! Bacak Tüyleri Sosyal Medyayı Salladı! “Bacım Çıkmadan Bir Jilet Vuraydın!” Tepkiler Arka Arkaya…
Sosyal medyanın konusu, ünlü oyuncu Aslı Enver’in “tüy” meselesi oldu! Peki, Aslı Enver ne paylaştı? Aslı Enver, paylaşımına niçin tepki aldı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün düzenlenen Disney Plus isimli dijital yayın platformunun lansmanına giderken yolda birkaç tane fotoğraf çekilen Aslı Enver, bu fotoğrafları takipçileriyle kendi sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı. Bu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyanın konusu ise, ünlü oyuncu Aslı Enver’in “tüy” meselesi oldu! Peki, Aslı Enver ne paylaştı? Aslı Enver, paylaşımına niçin tepki aldı? Aslı Enver tüy meselesi ne? İşte, detaylar…
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16 Haz 2022 - 16:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.