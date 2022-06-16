- 16 Haz 2022 - 16:23 G: 16 Haz 2022 - 16:30

Üç Kız Kardeş Dizisi Yıkım Yarattı! Diğerlerinin Dizlerini Korkudan Titriyor; Mine’si, Rüçhan’ı Derken… Bombalar Patladı!

Üç Kız Kardeş Dizisi sezon finalinde bomba olaylar birbiri ardına yaşandı. Peki, son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni sezonunda neler olacak? İşte merak edilenler...

Kısa bir yaz molasına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, sezon finali bölümünde aldığı reytingler ile tüm dizileri adeta korkuttu. Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali bölümünde yaşananlar ise, seyircinin yeni sezonu iple çekmesini gerektirecek cinstendi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali yaptı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi reyting sonuçları? İşte, detaylar…

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16 Haz 2022 - 16:23 - Dizi Haberleri

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