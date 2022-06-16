Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Kızı Sosyal Medyayı Salladı! Süper Minisini Giydi; Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hüsnü Kalpten Gidecek!”
Yüsra Geyik’in son paylaşımı adeta nefesleri kesti. Öte yandan Yüsra Geyik’in o paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesin ağzını açık bırakmayı başardı! Ünlü oyuncu ne giydi? İşte ayrıntılar...
Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha’ya hayat veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, diziden ayrıldıktan sonra kısa bir süre de Camdaki Kız dizisinde yer almıştı. Bu rolünün ardından yeni projeleri için hazırlıklara başlayan Yüsra Geyik’in son paylaşımı adeta nefesleri kesti. Öte yandan Yüsra Geyik’in o paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesin ağzını açık bırakmayı başardı! Peki, Yüsra Geyik ne paylaştı? Yüsra Geyik ne gibi bir paylaşım yaptı? Yüsra Geyik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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16 Haz 2022 - 16:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.