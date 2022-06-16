Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Kızı Sosyal Medyayı Salladı! Süper Minisini Giydi; Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hüsnü Kalpten Gidecek!”

Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha’ya hayat veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, diziden ayrıldıktan sonra kısa bir süre de Camdaki Kız dizisinde yer almıştı. Bu rolünün ardından yeni projeleri için hazırlıklara başlayan Yüsra Geyik’in son paylaşımı adeta nefesleri kesti. Öte yandan Yüsra Geyik’in o paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesin ağzını açık bırakmayı başardı! Peki, Yüsra Geyik ne paylaştı? Yüsra Geyik ne gibi bir paylaşım yaptı? Yüsra Geyik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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