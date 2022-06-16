Gönül Dağı Dizisinin Dilek'i Kafalardan Vurulmuşa Çevirdi! "Biz Seni Böyle Bilmezdik!" Diziden Ayrıldıktan Sonra…
Yeni projeleri için değerlendirme sürecine giren Gülsim Ali, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Gülsim Ali’nin paylaşımında dikkat çeken detay ise, pahalı saati oldu! Peki, ne paylaşımı yaptı? Saati hangi marka?
TRT1 ekranlarının gözde yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi ile popülerliğini daha da artıran ünlü oyuncu Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklamıştı. Bu vedanın ardından şimdilerde yeni projeleri için değerlendirme sürecine giren Gülsim Ali, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Gülsim Ali’nin paylaşımında dikkat çeken detay ise, pahalı saati oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Gülsim Ali’nin saati hangi marka? İşte, detaylar…
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16 Haz 2022 - 16:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.