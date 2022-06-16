Gönül Dağı Dizisinin Dilek'i Kafalardan Vurulmuşa Çevirdi! "Biz Seni Böyle Bilmezdik!" Diziden Ayrıldıktan Sonra…

TRT1 ekranlarının gözde yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi ile popülerliğini daha da artıran ünlü oyuncu Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklamıştı. Bu vedanın ardından şimdilerde yeni projeleri için değerlendirme sürecine giren Gülsim Ali, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Gülsim Ali’nin paylaşımında dikkat çeken detay ise, pahalı saati oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Gülsim Ali’nin saati hangi marka? İşte, detaylar…

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