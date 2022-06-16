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16 Haz 2022 - 16:54

Hadise Bikinisiyle Kocası Mehmet Dinçerler’e Gözdağı Verdi! Dekolte Yasaklarını Ezdi Geçti; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Maşallah Be!”

Son zamanların en çok konuşulan ve en çok gündeme gelen isimlerinden birisi şüphesiz Hadise! Her yaptığı ayrı bir olay olan Hadise’nin bikinili paylaşımı yine sosyal medyayı salladı geçti. Evlenme teklifi aldıktan sonra dekolteli kıyafetler giymeyen Hadise’nin milyonlarca kişide “Dekolteli kıyafetleri giymesini yasakladı” algısını oluşturmuştu. Giymiş olduğu bikiniyle birçok kişiden “Mehmet Dinçerler’e gözdağı vermiş” yorumlarını alan Hadise yıktı geçti!