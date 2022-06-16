Hadise Bikinisiyle Kocası Mehmet Dinçerler’e Gözdağı Verdi! Dekolte Yasaklarını Ezdi Geçti; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Maşallah Be!”
Son zamanların en çok konuşulan ve en çok gündeme gelen isimlerinden birisi şüphesiz Hadise! Her yaptığı ayrı bir olay olan Hadise’nin bikinili paylaşımı yine sosyal medyayı salladı geçti. Evlenme teklifi aldıktan sonra dekolteli kıyafetler giymeyen Hadise’nin milyonlarca kişide “Dekolteli kıyafetleri giymesini yasakladı” algısını oluşturmuştu. Giymiş olduğu bikiniyle birçok kişiden “Mehmet Dinçerler’e gözdağı vermiş” yorumlarını alan Hadise yıktı geçti!
Geçtiğimiz aylarda Hadise ve Mehmet Dinçerler sessiz sedasız, Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. İkili, düğünlerinden görüntü sızmaması için gelen konukları tek tek uyarmıştı. İstedikleri gibi de olmuş ve düğünden tek bir kare bile basına sızmamıştı. Düğünden sonra balayına çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler, gündemi bir kez daha salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.