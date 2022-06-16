Survivor Avatar Atakan’ın Hayatı Filmlere Konu Olur! Annesi – Babası Yürekleri Sızlattı! İsimlerini Bile Anmıyor; Tek Kelimeyle…

Şampiyonluk yolunda bir haftayı daha ardında bırakan Survivor All Star 2022 yarışmasında bu haftanın elenen ismi olan Atakan’ın yaşam hikayesi herkesi adeta şoke etti. Ünlü ismin ailesine dair ortaya çıkan gerçekler ise, yarışmanın izleyicilerini bir hayli etkiledi! Peki, Survivor Atakan Arslan elendi mi? Survivor Atakan Arslan’ın anne – babası kim? Survivor Atakan Arslan anne ve babasıyla görüşüyor mu, neden görüşmüyor? İşte, detaylar…



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