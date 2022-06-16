- 16 Haz 2022 - 16:39 G: 16 Haz 2022 - 17:21

MEB duyurdu! Bir İlk Olacak! Bu Yaz 81 İl İçin Geçerli! İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın O Kararı.

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Son dakika olarak duyuruldu. Bu yıl ilk olarak gerçekleştirilecek. 81 ilin 922 ilçesinde uygulanacak. 17 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

Eğitimde fırsat eşitliğinin hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Okul öncesi eğitim ve okul arası eğitim imkanı farklılıklarını azaltmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, projelerini sürdürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihçi bilim adamı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımı ile gerçekleşen 22 bin 450 kitaplı Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Bakan açılışta şu açıklamalarda bulundu.

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16 Haz 2022 - 16:39 - Gündem

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