- 16 Haz 2022 - 17:27 G: 16 Haz 2022 - 17:29

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Nalan Tokadı Yüzüne Çarptı; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Boşan Kurtul Be!”

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da Sedat şimdi ayvayı yedi! Nalan’dan gelen tokat darbeleriyle feleği şaşacak olan Sedat, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Nalan’a seslenerek; “Boşan kurtul şu adamdan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Nalan sonunda her şeyi anlamıştı. Aylarca kandırıldığının farkına varan Nalan, soluğu Cana’nın evinde almıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat boşanıyor mu?

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16 Haz 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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