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16 Haz 2022 - 17:27

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Nalan Tokadı Yüzüne Çarptı; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Boşan Kurtul Be!”

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da Sedat şimdi ayvayı yedi! Nalan’dan gelen tokat darbeleriyle feleği şaşacak olan Sedat, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Nalan’a seslenerek; “Boşan kurtul şu adamdan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…