Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Nalan Tokadı Yüzüne Çarptı; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Boşan Kurtul Be!”
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da Sedat şimdi ayvayı yedi! Nalan’dan gelen tokat darbeleriyle feleği şaşacak olan Sedat, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Nalan’a seslenerek; “Boşan kurtul şu adamdan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Nalan sonunda her şeyi anlamıştı. Aylarca kandırıldığının farkına varan Nalan, soluğu Cana’nın evinde almıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat boşanıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.