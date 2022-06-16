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16 Haz 2022 - 18:03

Survivor Merve Aydın Esti Gürledi! Atakan’ı, Ogeday’ı ve Hikmet’i Karşısına Aldı! Perde Arkasını Aralayınca Mideler Bulandı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Merve Aydın, esti gürledi. Yarışmada bulunan Atakan, Ogeday ve Hikmet’i karşısına alan Merve Aydın, perde arkasını ilk kez araladı. Yarışmadan sonra gerçekleri tek tek açıklayan Merve Aydın, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…