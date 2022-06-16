Survivor Merve Aydın Esti Gürledi! Atakan’ı, Ogeday’ı ve Hikmet’i Karşısına Aldı! Perde Arkasını Aralayınca Mideler Bulandı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Merve Aydın, esti gürledi. Yarışmada bulunan Atakan, Ogeday ve Hikmet’i karşısına alan Merve Aydın, perde arkasını ilk kez araladı. Yarışmadan sonra gerçekleri tek tek açıklayan Merve Aydın, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında aşil tendonu kopan Merve Aydın, acılar içerisinde hastaneye kaldırılmıştı. Dominik yaşantısı biten Merve Aydın, İstanbul’a döndüğünde apar topar ameliyata alınmış ve eski sağlığına kavuşmuştu. Yarışmadan sonra ilk kez açıklamada bulunan Merve Aydın, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar….
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.