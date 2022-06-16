Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Nişanı Attı! Düğün Arifesinde “Aldatma” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! Hayranları Gözleri Mor Olana Denk Ağladı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, iddialara göre nişanı attılar! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran aldatma görselleri, ortalığın karışmasına neden oldu. İkilinin hayranları ise iddialar karşısına gözyaşlarına boğulana kadar ağlamaya başladı! Düğün arifesinde oldukları ve yaz sezonunda evlenecekleri düşünülen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan gelen bu haber yaktı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’tan evlene teklifi aldığını sosyal medyada duyurmuştu. İkili mutlu giden ilişkilerine kısa bir ara verdikten sonra evlenme teklifiyle ortalığı sallamışlardı. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin aşkının kökten bittiği gündeme gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.