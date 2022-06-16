- 16 Haz 2022 - 20:11

Survivor Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan Bomba Zam! Sadece 8 Kişiye Bunu Sundu; 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil… Basına Sızdırılınca Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışmacıların kazançlarına bomba zam yapıldı. Sadece 8 kişiye verilecek olan bu zam; Acun Ilıcalı tarafından sunuldu. 1 değil, 2 değil, 3 değil; rekor bir zamma imzasını atan Acun Ilıcalı, basına sızdırılan fiyatlarla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasında Avatar Atakan’ın elenmesiyle birlikte tüm sistem değişmişti. Avatar Atakan’dan sonra yarışmacılar bireysel olarak yarışmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı hal böyle olunca yarışmacılara zam üzerine zam yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Haz 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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