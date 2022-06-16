Survivor Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan Bomba Zam! Sadece 8 Kişiye Bunu Sundu; 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil… Basına Sızdırılınca Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışmacıların kazançlarına bomba zam yapıldı. Sadece 8 kişiye verilecek olan bu zam; Acun Ilıcalı tarafından sunuldu. 1 değil, 2 değil, 3 değil; rekor bir zamma imzasını atan Acun Ilıcalı, basına sızdırılan fiyatlarla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasında Avatar Atakan’ın elenmesiyle birlikte tüm sistem değişmişti. Avatar Atakan’dan sonra yarışmacılar bireysel olarak yarışmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı hal böyle olunca yarışmacılara zam üzerine zam yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.