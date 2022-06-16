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16 Haz 2022 - 20:11

Survivor Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan Bomba Zam! Sadece 8 Kişiye Bunu Sundu; 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil… Basına Sızdırılınca Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışmacıların kazançlarına bomba zam yapıldı. Sadece 8 kişiye verilecek olan bu zam; Acun Ilıcalı tarafından sunuldu. 1 değil, 2 değil, 3 değil; rekor bir zamma imzasını atan Acun Ilıcalı, basına sızdırılan fiyatlarla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…