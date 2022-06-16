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16 Haz 2022 - 22:23

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Taner Bu Hallerini Görmeden Öldün!” Instagram İnliyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan nefesleri kesti. Derin yırtmaçlı bir elbise giyerek ateşleri yükselten Gülsim Ali İlhan’a Gönül Dağı dizisinden gönderme yapılarak; “Taner bu hallerini göremeden öldün” yorumlarında bulundu! İşte Instagram’ı inleten o pozlar…