Camdaki Kız Dizisinde Sinirler Alt Üst Oldu! Seyircinin Midesi Ağzında; Artık Katlanılır Gibi Değil… Zıvanadan Çıktı; Çok Fena Patlak Verdi…
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da sinirler alt üst oldu. Seyircinin midesi bulanırken; yaşananlar artık çileden çıkarttı. Katlanabilir bir nokta bırakmayan Camdaki Kız dizisinde seyirciler artık zıvanadan çıktı. Çok fena patlak veren Nalan, sosyal medyanın diline düştü. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi ortalığı kasıp kavurdu. Sezon finaliyle geceye damgasını vuran Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat arasında yaşanan gelişmeler ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nalan’ı delirten Koroğlu ailesi ve Cana, öyle bir şekilde olayın altından kalktılar ki, seyirci resmen çileden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.