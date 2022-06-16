Camdaki Kız Dizisinde Sinirler Alt Üst Oldu! Seyircinin Midesi Ağzında; Artık Katlanılır Gibi Değil… Zıvanadan Çıktı; Çok Fena Patlak Verdi…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi ortalığı kasıp kavurdu. Sezon finaliyle geceye damgasını vuran Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat arasında yaşanan gelişmeler ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nalan’ı delirten Koroğlu ailesi ve Cana, öyle bir şekilde olayın altından kalktılar ki, seyirci resmen çileden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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