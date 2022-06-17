- 17 Haz 2022 - 09:08 G: 17 Haz 2022 - 09:13

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

ASKİ 17 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte detaylar...

Ankara 17 Haziran 2022 Cuma Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta son iş gününde su altyapısı bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ASKİ, sabahın ilk saatlerinde o iki ilçede su kesintisine gitmeyi planlıyor. Peki, ASKİ 17 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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17 Haz 2022 - 09:08 - Yaşam

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