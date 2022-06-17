17 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Haziran 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralılar bugüne 9 ayrı ilçede yaşanacak olan ve kısmi olarak bölge halkını etkileyecek olan elektrik kesintileriyle uyanıyor. Öte yandan bu elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de belli olmuş bulunuyor. Peki, 17 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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