- 17 Haz 2022 - 09:13 G: 17 Haz 2022 - 09:18

17 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde kontrollü elektrik kesintisi olacak. 17 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte ayrıntılar...

Ankara 17 Haziran 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılar bugüne 9 ayrı ilçede yaşanacak olan ve kısmi olarak bölge halkını etkileyecek olan elektrik kesintileriyle uyanıyor. Öte yandan bu elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de belli olmuş bulunuyor. Peki, 17 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

17 Haz 2022 - 09:13 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar?
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde mask
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik mask
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik
Sincanlılar Hüseyin Kağıt Konseri İle Coştu mask
Sincanlılar Hüseyin Kağıt Konseri İle Coştu
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Camdaki Kız Dizisinde Sinirler Alt Üst Oldu! Seyircinin Midesi Ağzında; Artık Katlanılır Gibi Değil… Zıvanadan Çıktı; Çok Fena Patlak Verdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sinirler Alt Üst Oldu! Seyircinin Midesi Ağzında; Artık Katlanılır Gibi Değil… Zıvanadan Çıktı; Çok Fena Patlak Verdi…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Taner Bu Hallerini Görmeden Öldün!” Instagram İnliyor… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Taner Bu Hallerini Görmeden Öldün!” Instagram İnliyor…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Alev Alev Yaktı! Pozları Sosyal Medyayı Salladı; “Akılsız Volkan!” Görenler Eridi Bitti… “Sadaka Ver Güzelliğinden!” mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Alev Alev Yaktı! Pozları Sosyal Medyayı Salladı; “Akılsız Volkan!” Görenler Eridi Bitti… “Sadaka Ver Güzelliğinden!”
Survivor İlk Bireysel Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Adem Mi, Nagihan Mı, Ayşe Mi, Hikmet Mi? Konseyde Ortalık Yıkılacak! Neler Oluyor? mask
Survivor İlk Bireysel Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Adem Mi, Nagihan Mı, Ayşe Mi, Hikmet Mi? Konseyde Ortalık Yıkılacak! Neler Oluyor?
Seren Serengil’den Aldatma Açıklaması! Sevgilisi Yerle Bir Olacak; Geceleri Yastığına Gözyaşlarına Dökecek! “Çoluk Çocuğa Örnek Olma!” mask
Seren Serengil’den Aldatma Açıklaması! Sevgilisi Yerle Bir Olacak; Geceleri Yastığına Gözyaşlarına Dökecek! “Çoluk Çocuğa Örnek Olma!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL