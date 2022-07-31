Zayıflaması İmkansız Burçlar Hangisidir? İşte Yemek Ve Tatlıyı Çok Seven O Burçlar…

Söz konusu fiziksel özellikler olduğunda burçların etkisi yadsınamayacak kadar gözle görülüyor. Fiziksel özellikleri doğrudan etkileyen burçlar, yeme içme alışkanlığından; kilo alıp verme düzenine kadar pek çok fiziki görüntüde kendisini gösteriyor! Peki, çok kolay kilo alıp, zayıflaması imkansız burçlar hangisidir? İşte yemek ve tatlıyı yemeyi çok seven o burçlar…

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