- 17 Haz 2022 - 11:42 G: 17 Haz 2022 - 11:49

Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti!

TV ekranlarında son olarak 2019 – 2020 yılları arasında izleyici karşısına çıkan ve final yaparak ekranlara veda eden Zalim İstanbul dizisi ile boy gösteren 43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımları ile mest etmeye devam ediyor. Zalim İstanbul dizisinden sonra Gülümse Kaderine dizisinde canlandırdığı “Neval” karakteri ile şimdilerde sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında akılları başlardan alıyor. İşte detaylar...

Güzel oyuncu bu kez de lacivert yırtmaçlı elbisesi ile takipçilerini hem mest etti hem de adeta ikiye böldü. Güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü oyuncu Mine Tugay, 28 Temmuz 1978’de (43 yaşında) Konya’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Mine Tugay, 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu’nda oynadığı “Büyük Kulaklı Küçük Ayı” çocuk oyununda rol alarak profesyonel kariyerine adımını attı ve daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ancak Tugay burada, aralarında Özgü Namal ve Özge Özberk gibi isimlerin de yer aldığı 12 kişi ile birlikte disiplinsizlik gerekçesi ile uzaklaştırma cezası aldı.

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17 Haz 2022 - 11:42 - Magazin

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