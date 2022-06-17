Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti!

Güzel oyuncu bu kez de lacivert yırtmaçlı elbisesi ile takipçilerini hem mest etti hem de adeta ikiye böldü. Güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü oyuncu Mine Tugay, 28 Temmuz 1978’de (43 yaşında) Konya’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Mine Tugay, 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu’nda oynadığı “Büyük Kulaklı Küçük Ayı” çocuk oyununda rol alarak profesyonel kariyerine adımını attı ve daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ancak Tugay burada, aralarında Özgü Namal ve Özge Özberk gibi isimlerin de yer aldığı 12 kişi ile birlikte disiplinsizlik gerekçesi ile uzaklaştırma cezası aldı.

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