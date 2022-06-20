- 20 Haz 2022 - 08:26

Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar?

Bazı burçların karakteristik özellikleri nedeniyle aşk hayatları oldukça zor geçmektedir. Peki, sevgilisine hayatı zehir eden burçlar hangileridir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler kendilerini sadece iş ya da sosyal yaşamda var etmiyor. Aşk yaşamında da ortaya çıkan bu karakteristik özelliklerinin bazısı karşı tarafı hayata zehir edecek kadar belirgin olabiliyor! Peki, aşık olup başına dert alan burçlar hangisidir? İşte sevgilisine hayatı zehir eden o burçlar…

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20 Haz 2022 - 08:26 - Burç Haberleri

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