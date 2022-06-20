Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar?
Bazı burçların karakteristik özellikleri nedeniyle aşk hayatları oldukça zor geçmektedir. Peki, sevgilisine hayatı zehir eden burçlar hangileridir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler kendilerini sadece iş ya da sosyal yaşamda var etmiyor. Aşk yaşamında da ortaya çıkan bu karakteristik özelliklerinin bazısı karşı tarafı hayata zehir edecek kadar belirgin olabiliyor! Peki, aşık olup başına dert alan burçlar hangisidir? İşte sevgilisine hayatı zehir eden o burçlar…
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20 Haz 2022 - 08:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.