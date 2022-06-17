Burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler kendilerini sadece iş ya da sosyal yaşamda var etmiyor. Aşk yaşamında da ortaya çıkan bu karakteristik özelliklerinin bazısı karşı tarafı hayata zehir edecek kadar belirgin olabiliyor! Peki, aşık olup başına dert alan burçlar hangisidir? İşte sevgilisine hayatı zehir eden o burçlar…

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