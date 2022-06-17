- 17 Haz 2022 - 11:38 G: 17 Haz 2022 - 11:56

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan milyonların çileden çıkmasına neden oldu. Kepaze edilen Nalan’a tepkiler arka arkaya geldi. Hayri’nin evli ve üç çocuk babası olduğunu bile bile yakınlık kurması; “Nasıl bir utanmazlıktır bu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verecek olan Camdaki Kız dizisinde bu sezon boyunca Hayri ve Nalan’ın aşkı alevlenmişti. Hayri’nin ilan-ı aşkından sonra birde Nalan’ın sezon finalinde aşkını ilan etmesi sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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