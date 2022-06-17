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17 Haz 2022 - 11:38

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan milyonların çileden çıkmasına neden oldu. Kepaze edilen Nalan’a tepkiler arka arkaya geldi. Hayri’nin evli ve üç çocuk babası olduğunu bile bile yakınlık kurması; “Nasıl bir utanmazlıktır bu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…