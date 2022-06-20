Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?

Yavaş yavaş evlilik sürecinde ilerleyen Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi de ortaya çıktı!. 2020 yılının yaz döneminden bu yana fırtınalı bir aşk yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile şimdilerde Destan dizisinde başrolde canlandırdığı “Akkız” karakteri ile dikkat çeken Ebru Şahin’in nişan töreninden paylaşılan kareler, ünlü çiftin sevenlerini de heyecanlandırmıştı. TV100’ün haberine göre Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin nişan sonrasında nikah tarihi ve düğün tarihi de belli oldu.

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