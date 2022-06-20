Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?
Geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden Hercai dizisinde başrolde canlandırdığı “Reyyan” karakteri ile adını çok geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Ebru Şahin, aynı dönemlerde NBA oyuncusu ve milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2020 yazında başlayan bu aşk, geçtiğimiz Eylül ayında Cedi Osman’ın Kapadokya’da sevgilisi Ebru Şahin’e evlilik teklif etmesiyle taçlanmıştı. Ünlü çift daha sonra, geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. İşte detaylar...
Yavaş yavaş evlilik sürecinde ilerleyen Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi de ortaya çıktı!. 2020 yılının yaz döneminden bu yana fırtınalı bir aşk yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile şimdilerde Destan dizisinde başrolde canlandırdığı “Akkız” karakteri ile dikkat çeken Ebru Şahin’in nişan töreninden paylaşılan kareler, ünlü çiftin sevenlerini de heyecanlandırmıştı. TV100’ün haberine göre Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin nişan sonrasında nikah tarihi ve düğün tarihi de belli oldu.
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20 Haz 2022 - 08:28 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.