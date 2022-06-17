Alışveriş tutkusundan para harcama alışkınlarına kadar burçların insan yaşamındaki etkisinin tahmin edilenden çok daha fazla olduğu her geçen gün literatüre eklenen araştırmalar ile ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu listede yer alan burçlar ise, yarın yokmuş gibi para harcıyor! Peki, kazandığını bir günde yiyen burçlar hangisidir? İşte yarın ölecek gibi yaşayan o burçlar…

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