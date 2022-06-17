- 17 Haz 2022 - 11:57 G: 17 Haz 2022 - 12:08

YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Sınav Saat Kaçta Başlayacak? Kaç Dakika Sürecek? TYT-AYT-YDT Oturumları Ne Zaman Olacak? Üniversite Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı tarihleri nelerdir? YKS sınavı kaç gün sürecek? YKS sınavı kaç saat olacak? YKS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS için geri sayım ona erdi. Uzun bir maraton sonrası tüm bilgi ve birikimlerini ÖSYM tarafından hafta sonu yapılacak olan YKS sınavında gösterecek olan adaylar, Üniversite hayalleri için ellerinden geleni yapacaklar. Bu yıl bir ilkin gerçekleşeceği YKS sınavında üniversiteye girmek için gerekli olan minimum puan barajı olmayacak. Katılımın yüksek olduğu üniversite sınavı olan YKS sınavı ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

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17 Haz 2022 - 11:57 - Gündem

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