YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Sınav Saat Kaçta Başlayacak? Kaç Dakika Sürecek? TYT-AYT-YDT Oturumları Ne Zaman Olacak? Üniversite Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı tarihleri nelerdir? YKS sınavı kaç gün sürecek? YKS sınavı kaç saat olacak? YKS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS için geri sayım ona erdi. Uzun bir maraton sonrası tüm bilgi ve birikimlerini ÖSYM tarafından hafta sonu yapılacak olan YKS sınavında gösterecek olan adaylar, Üniversite hayalleri için ellerinden geleni yapacaklar. Bu yıl bir ilkin gerçekleşeceği YKS sınavında üniversiteye girmek için gerekli olan minimum puan barajı olmayacak. Katılımın yüksek olduğu üniversite sınavı olan YKS sınavı ile ilgili detaylar ise şu şekilde.
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17 Haz 2022 - 11:57 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.