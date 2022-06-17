Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Mert Öcal’ın Acun Medya’yla olan davası bitmek nedir bilmiyor. İntikamını soğuk soğuk almaya başlayan Mert Öcal, en son olarak Acun Medya’ya resti çekmiş ve ateşi harlamıştı. Son dakika golüyle yeni işini açıklayan Mert Öcal, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla birlikte olduğunu açıklamıştı. Bu aşkın ortaya çıkmasına herhangi bir sorun yokken; Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu ve Mert Öcal’ın aşk yaşadığını duyurması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmada binlerce tepki alan Mert Öcal, intikamını çok sert aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.