Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…

Her filmiyle gişe rekorları kırarak milyonların sevdiği bir yapım haline gelen Recep İvedik filmini bekleyenler için setten de ilk kareler gelmeye başladı.Aslen Dikkat Şahan Çıkabilir programının yönetmeni ve yazarlarından biri olan Alper Mestçi’nin, Milliyet gazetesinde mizah köşesinde yazmış olduğu “Recep Gürcan” isimli karaktere dayanan Recep İvedik tiplemesi, ilk olarak yine bu programda “Pencere Önünde Bira İçen Adam” olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından yine aynı programda farklı hallerle izleyici karşısına çıkan Recep İvedik karakteri, 2008 yılında ilk kez aynı isimli filmdeki ana karakter olarak beyazperdedeki yerini aldı. Gişe rekorları kıran bu filmin ardından 5 tane daha seri filmi geldi ve şimdilerde Recep İvedik 7 için Ayvalık’ta çekimler başladı.

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