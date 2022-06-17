Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…
41 yaşındaki ünlü oyuncu Şahan Gökbakar’ın yıllar önce Dikkat Şahan Çıkabilir programında bir skeç karakteri olarak izleyici ile buluşturduğu, daha sonra beyazperdeye uyarlanan Recep İvedik, serinin 7. filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 6 filmde seyirci ile buluşan Recep İvedik filminin yedincisi için Ayvalık’ta setin hazırlandığı ve oyuncuların da sete çıkmaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Her filmiyle gişe rekorları kırarak milyonların sevdiği bir yapım haline gelen Recep İvedik filmini bekleyenler için setten de ilk kareler gelmeye başladı.Aslen Dikkat Şahan Çıkabilir programının yönetmeni ve yazarlarından biri olan Alper Mestçi’nin, Milliyet gazetesinde mizah köşesinde yazmış olduğu “Recep Gürcan” isimli karaktere dayanan Recep İvedik tiplemesi, ilk olarak yine bu programda “Pencere Önünde Bira İçen Adam” olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından yine aynı programda farklı hallerle izleyici karşısına çıkan Recep İvedik karakteri, 2008 yılında ilk kez aynı isimli filmdeki ana karakter olarak beyazperdedeki yerini aldı. Gişe rekorları kıran bu filmin ardından 5 tane daha seri filmi geldi ve şimdilerde Recep İvedik 7 için Ayvalık’ta çekimler başladı.
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17 Haz 2022 - 13:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.