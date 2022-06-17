Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte…

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın, EDHO ile yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündeme geliyordu ancak Kaynarca yeni projesinde çalışmalara başladı. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine yine EDHO’dan sürpriz bir ismin dahil olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak EDHO’da “Hızır Çakırbeyli” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Bir kez daha milyonları etkisi altına alan bir dizide başrolde yer alan Kaynarca, EDHO’nun beklenmedik şekilde final yapmasıyla birlikte bir süre ekranlara da ara vermek durumunda kalmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde EDHO ile yeniden dönüş yapacağı iddia edilen Kaynarca’nın, bir kez daha ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde başrolde ekranlara dönüş yapacağı ortaya çıktı. Kaynarca’ya bu dizide de EDHO’dan bir ismin eşlik edeceği öğrenildi.

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