Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte…
Son olarak ATV ekranlarında 6 sezon boyunca izleyici karşısına çıkmış olan ve 7. sezonunun gelmesi beklenirken ani bir kararla apar topar yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın, EDHO ile yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündeme geliyordu ancak Kaynarca yeni projesinde çalışmalara başladı. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine yine EDHO’dan sürpriz bir ismin dahil olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak EDHO’da “Hızır Çakırbeyli” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Bir kez daha milyonları etkisi altına alan bir dizide başrolde yer alan Kaynarca, EDHO’nun beklenmedik şekilde final yapmasıyla birlikte bir süre ekranlara da ara vermek durumunda kalmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde EDHO ile yeniden dönüş yapacağı iddia edilen Kaynarca’nın, bir kez daha ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde başrolde ekranlara dönüş yapacağı ortaya çıktı. Kaynarca’ya bu dizide de EDHO’dan bir ismin eşlik edeceği öğrenildi.
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17 Haz 2022 - 13:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.