- 17 Haz 2022 - 13:03 G: 17 Haz 2022 - 13:04

Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte…

Son olarak ATV ekranlarında 6 sezon boyunca izleyici karşısına çıkmış olan ve 7. sezonunun gelmesi beklenirken ani bir kararla apar topar yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın, EDHO ile yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündeme geliyordu ancak Kaynarca yeni projesinde çalışmalara başladı. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine yine EDHO’dan sürpriz bir ismin dahil olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak EDHO’da “Hızır Çakırbeyli” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Bir kez daha milyonları etkisi altına alan bir dizide başrolde yer alan Kaynarca, EDHO’nun beklenmedik şekilde final yapmasıyla birlikte bir süre ekranlara da ara vermek durumunda kalmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde EDHO ile yeniden dönüş yapacağı iddia edilen Kaynarca’nın, bir kez daha ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde başrolde ekranlara dönüş yapacağı ortaya çıktı. Kaynarca’ya bu dizide de EDHO’dan bir ismin eşlik edeceği öğrenildi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Haz 2022 - 13:03 - Magazin

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi…
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Alev Alev Yaktı! Havuzun İçerisinde Yarı Çıplak Paylaşınca… “Fiziğin 10 Üzerinden 11!” mask
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Alev Alev Yaktı! Havuzun İçerisinde Yarı Çıplak Paylaşınca… “Fiziğin 10 Üzerinden 11!”
Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber! Yapımcı Üzerlerini Karaladı; Ayrılık Peş Peşe Geldi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor… mask
Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber! Yapımcı Üzerlerini Karaladı; Ayrılık Peş Peşe Geldi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor…
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi…
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle!
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Alev Alev Yaktı! Havuzun İçerisinde Yarı Çıplak Paylaşınca… “Fiziğin 10 Üzerinden 11!” mask
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Alev Alev Yaktı! Havuzun İçerisinde Yarı Çıplak Paylaşınca… “Fiziğin 10 Üzerinden 11!”
Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber! Yapımcı Üzerlerini Karaladı; Ayrılık Peş Peşe Geldi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor… mask
Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber! Yapımcı Üzerlerini Karaladı; Ayrılık Peş Peşe Geldi! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor…
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı! mask
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı!
Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti! mask
Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor!
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor; Seda Sayan’a Resti Çekecekler! mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor; Seda Sayan’a Resti Çekecekler!
Acun Ilıcalı’nın Aldığı Teknenin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Asgari Ücretli Vatandaş O Kadar Parayı Ömrü Boyunca Yan Yana Bile Göremez! Tam Tamına… mask
Acun Ilıcalı’nın Aldığı Teknenin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Asgari Ücretli Vatandaş O Kadar Parayı Ömrü Boyunca Yan Yana Bile Göremez! Tam Tamına…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi…
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!” mask
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!”
Masumlar Apartmanı Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Bu Kez İnci Bile Olacak; TRT1 Değil Ama… Yayın Saati, Tarihi Açıklandı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Bu Kez İnci Bile Olacak; TRT1 Değil Ama… Yayın Saati, Tarihi Açıklandı!
Survivor Batuhan’ın All Star’daki Haftalık Kazancı Tir Tir Titretti! Acun Ilıcalı Resmen Batuhan’a Çalışıyor! Ne Adem, Ne Nisa… mask
Survivor Batuhan’ın All Star’daki Haftalık Kazancı Tir Tir Titretti! Acun Ilıcalı Resmen Batuhan’a Çalışıyor! Ne Adem, Ne Nisa…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…
Kazandığını Bir Günde Yiyen Burçlar Hangisidir? İşte Yarın Ölecek Gibi Yaşayan O Burçlar… mask
Kazandığını Bir Günde Yiyen Burçlar Hangisidir? İşte Yarın Ölecek Gibi Yaşayan O Burçlar…
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı! mask
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı!
YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Sınav Saat Kaçta Başlayacak? Kaç Dakika Sürecek? TYT-AYT-YDT Oturumları Ne Zaman Olacak? Üniversite Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Sınav Saat Kaçta Başlayacak? Kaç Dakika Sürecek? TYT-AYT-YDT Oturumları Ne Zaman Olacak? Üniversite Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Aşkı Bulmak İçin Bodrum’a Giden Burçlar Hangisidir? İşte Bu Sene Aşkı Bodrum’da Yaşayacak O Burçlar… mask
Aşkı Bulmak İçin Bodrum’a Giden Burçlar Hangisidir? İşte Bu Sene Aşkı Bodrum’da Yaşayacak O Burçlar…
Aşık Olup Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisine Hayatı Zehir Eden O Burçlar? mask
Aşık Olup Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisine Hayatı Zehir Eden O Burçlar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL