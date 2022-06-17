- 17 Haz 2022 - 13:03 G: 17 Haz 2022 - 13:20

Altın Fiyatları Yine Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Aşmıştı! Yine De Durdurulamıyor! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar.

Hem yatırımcıları hem de düğün yapacakları oldukça yakından ilgilendiren altın fiyatlarında bu hafta durdurulmaz yükselişine devam ediyor. Yükselişe devam eden altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürürken; alıcılar için endişe oluşturur hale geldi. İşte gram altının bile 1000 TL’yi aştığı yeni zirve fiyatlar.

Yeni artış fiyatları ile yatırımcıları sevindirirken alıcıları son derece üzen altın fiyatları güncellendi. Enflasyon ve döviz kurlarının şiddetli yükselişi devam ederken altın da çoğu ürün gibi bu yükselişe kayıtsız kalmayarak fiyatlarında artışı gösterdi. Güncellenen fiyatları görenler kara kara düşünmeye başladı. Yükselişin nereye kadar süreceği de merak konusu olurken altının akıbeti ile ilgili sorular gündemden düşmüyor.

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17 Haz 2022 - 13:03 - Gündem

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