Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…

Tarım Kredi Market, üreticiden tüketiciye uygun fiyatlı ürünleri satarak; müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. En az bir kere alışveriş yapmaya gelenin bir daha vazgeçilmez marketlerinden biri oluyor. Öyle ki, Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu efsane indirimlerine Bim, Şok ve A101 gibi marketler yetişemiyor bile! Peki, Tarım Kredi Market nasıl bir indirim yaptı?

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