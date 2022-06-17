Tarım Kredi Market Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
Vatandaşın her daim yanında olan Tarım Kredi Market’ten bir kampanya daha geldi A101, Şok ve BİM market gibi rakiplerinin yapmış olduğu indirimlerden sonra efsane bir kampanya düzenleyen Tarım Kredi Market, intikamını aldı! Ayçiçek yağını sadece 142 liraya, peyniri 25 liraya, sucuğu 139 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, en dip fiyatları görmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tarım Kredi Market, üreticiden tüketiciye uygun fiyatlı ürünleri satarak; müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. En az bir kere alışveriş yapmaya gelenin bir daha vazgeçilmez marketlerinden biri oluyor. Öyle ki, Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu efsane indirimlerine Bim, Şok ve A101 gibi marketler yetişemiyor bile! Peki, Tarım Kredi Market nasıl bir indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.