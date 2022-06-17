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17 Haz 2022 - 13:38

Bayram Alışverişi Yapacakların Dikkatine! Bu Taktikle 500 Lira İndirim Alacaksınız; Sakın Kaçırmayın! Başvuran Anında Alıyor; Cebi Rahatlıyor…

Haziran ayının ortalarına doğru girilmesiyle birlikte binlerce kişi kendisini alışverişlerde bulmaya başladı. Hem evinin hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mağazalara girenler karşılarında gördükleri fiyatlar karşısına şok oldu. Bir pantolonunun bile artık 200 – 300 liraya satıldığı gözle görülür bir hale gelirken; alışveriş yapacaklara muhteşem bir kampanya duyuruldu! Tam tamına 500 lira indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?