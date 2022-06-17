- 17 Haz 2022 - 13:38 G: 17 Haz 2022 - 13:53

Bayram Alışverişi Yapacakların Dikkatine! Bu Taktikle 500 Lira İndirim Alacaksınız; Sakın Kaçırmayın! Başvuran Anında Alıyor; Cebi Rahatlıyor…

Haziran ayının ortalarına doğru girilmesiyle birlikte binlerce kişi kendisini alışverişlerde bulmaya başladı. Hem evinin hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mağazalara girenler karşılarında gördükleri fiyatlar karşısına şok oldu. Bir pantolonunun bile artık 200 – 300 liraya satıldığı gözle görülür bir hale gelirken; alışveriş yapacaklara muhteşem bir kampanya duyuruldu! Tam tamına 500 lira indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?

Artan enflasyon rakamlarından sonra gıdan giyime, giyimden teknolojiye kadar birçok ürüne zam üzerine zam geldi. Hal böyle olunca vatandaşlarda hem uygun fiyatlı satış yerlerini hem de ürünleri nasıl uyguna alacağına dair araştırmalara başladı. Gelen son dakika haberiyle birlikte sizlerde tek bir tuşla 500 liraya kadar indirim alabileceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 13:38 Ankara- Yaşam

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