Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!”

Dizilerin tek tek sezon finaline çıkmasıyla birlikte birbirinden ünlü oyuncular da soluğu tatilde almaya başladı. O isimlerden biri olan Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek ise, tatilden yaptığı o paylaşım ile herkesi adeta kendisin hayran bıraktı. Peki, Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek ne paylaştı? Dilara Aksüyek nasıl bir paylaşım yaptı? Oyuncu Dilara Aksüyek’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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