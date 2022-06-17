Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!”
Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek, tatilden yaptığı o paylaşım ile herkesi adeta kendisin hayran bıraktı. Peki, Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek ne paylaştı? İşte o pozlar...
Dizilerin tek tek sezon finaline çıkmasıyla birlikte birbirinden ünlü oyuncular da soluğu tatilde almaya başladı. O isimlerden biri olan Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek ise, tatilden yaptığı o paylaşım ile herkesi adeta kendisin hayran bıraktı. Peki, Baba dizisinin Elif’i Dilara Aksüyek ne paylaştı? Dilara Aksüyek nasıl bir paylaşım yaptı? Oyuncu Dilara Aksüyek’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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17 Haz 2022 - 14:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.