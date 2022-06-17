- 17 Haz 2022 - 14:16 G: 17 Haz 2022 - 14:23

Camdaki Kız Pera’nın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı!

Camdaki Kız’ın sevilen oyuncularından biri olan Leyla Feray, sezon finalinin ardından dizinin seyircileri tarafından daha yakın bir markaja alınırken; ünlü oyuncunun annesinin daha ünlü olduğunun ortaya çıkması ise, herkeste şok etkisi yarattı! Peki, oyuncunun annesi kim? İşte detaylar...

Türkiye’nin fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Leyla Feray, dizinin sezon finalindeki sahneleriyle unutulmaz anlar içerisindeki yerini de aldı. Merak ile takip edilen Camdaki Kız’ın sevilen oyuncularından biri olan Leyla Feray, sezon finalinin ardından dizinin seyircileri tarafından daha yakın bir markaja alınırken; ünlü oyuncunun annesinin daha ünlü olduğunun ortaya çıkması ise, herkeste şok etkisi yarattı! Peki, Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, annesi ile babası kim? Leyla Feray’ın annesi Lal Dedeoğlu kimdir? Lal Dedeoğlu’nun mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Haz 2022 - 14:16 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!” mask
Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!”
Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte… mask
Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte…
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı! mask
Survivor Mert Öcal Servetiyle Acun Medya’dan İntikamını Alacak! Acun Medya’ya Resti Çekmiş; Ateşe Vermişti… Yeni İşiyle Herkesi Beşe Katladı!
Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti! mask
Mine Tugay’dan Sosyal Medyayı Kan Ter İçerisinde Bırakacak Pozlar! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle “Hiç Yaşlanmıyor Musun?” Dedirtti!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kepaze Edildi! “Nasıl Bir Utanmazlık Bu!” Evli, 3 Çocuk Babası Olduğunu Bile Bile… Tepkiler Gırla Geliyor!
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor; Seda Sayan’a Resti Çekecekler! mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor; Seda Sayan’a Resti Çekecekler!
Acun Ilıcalı’nın Aldığı Teknenin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Asgari Ücretli Vatandaş O Kadar Parayı Ömrü Boyunca Yan Yana Bile Göremez! Tam Tamına… mask
Acun Ilıcalı’nın Aldığı Teknenin Fiyatı Ortalığı Karıştırdı! Asgari Ücretli Vatandaş O Kadar Parayı Ömrü Boyunca Yan Yana Bile Göremez! Tam Tamına…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Birlikte Oldu! “Kocam Var” Demedi; Dudaklarına Yapıştı! Seyircinin Tüyleri Ürperdi…
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!” mask
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!” mask
Baba Dizisinin Elif’i Bikinili Pozlarıyla Yangınları Çağırdı! Deniz Kenarından Paylaşım Yaptı; Eski Aşkını Pişman Etti! “Sen Neymişsin Be!”
Bayram Alışverişi Yapacakların Dikkatine! Bu Taktikle 500 Lira İndirim Alacaksınız; Sakın Kaçırmayın! Başvuran Anında Alıyor; Cebi Rahatlıyor… mask
Bayram Alışverişi Yapacakların Dikkatine! Bu Taktikle 500 Lira İndirim Alacaksınız; Sakın Kaçırmayın! Başvuran Anında Alıyor; Cebi Rahatlıyor…
Tarım Kredi Market Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü… mask
Tarım Kredi Market Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
Altın Fiyatları Yine Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Aşmıştı! Yine De Durdurulamıyor! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar. mask
Altın Fiyatları Yine Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Aşmıştı! Yine De Durdurulamıyor! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar.
Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte… mask
Oktay Kaynarca, EDHO’ya Resti Çekti! Tüm Kadroyu Ayağına Çağırdı; Herkese İmzalarını Attırdı! O İsimle Birlikte…
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Müjdeli Haber Geldi! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! İlk Kareler Basına Sızdı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL