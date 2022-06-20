Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı!
Camdaki Kız’ın sevilen oyuncularından biri olan Leyla Feray, sezon finalinin ardından dizinin seyircileri tarafından daha yakın bir markaja alınırken; ünlü oyuncunun annesinin daha ünlü olduğunun ortaya çıkması ise, herkeste şok etkisi yarattı! Peki, oyuncunun annesi kim? İşte detaylar...
Türkiye’nin fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Leyla Feray, dizinin sezon finalindeki sahneleriyle unutulmaz anlar içerisindeki yerini de aldı. Merak ile takip edilen Camdaki Kız’ın sevilen oyuncularından biri olan Leyla Feray, sezon finalinin ardından dizinin seyircileri tarafından daha yakın bir markaja alınırken; ünlü oyuncunun annesinin daha ünlü olduğunun ortaya çıkması ise, herkeste şok etkisi yarattı! Peki, Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, annesi ile babası kim? Leyla Feray’ın annesi Lal Dedeoğlu kimdir? Lal Dedeoğlu’nun mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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20 Haz 2022 - 08:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.