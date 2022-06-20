Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı!

Türkiye’nin fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Leyla Feray, dizinin sezon finalindeki sahneleriyle unutulmaz anlar içerisindeki yerini de aldı. Merak ile takip edilen Camdaki Kız’ın sevilen oyuncularından biri olan Leyla Feray, sezon finalinin ardından dizinin seyircileri tarafından daha yakın bir markaja alınırken; ünlü oyuncunun annesinin daha ünlü olduğunun ortaya çıkması ise, herkeste şok etkisi yarattı! Peki, Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, annesi ile babası kim? Leyla Feray’ın annesi Lal Dedeoğlu kimdir? Lal Dedeoğlu’nun mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...