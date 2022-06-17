- 17 Haz 2022 - 14:25 G: 17 Haz 2022 - 14:30

Gönül Dağı Dizisinin Yeni Sezonu TRT1 Tarafından Kaldırıldı! Dilek’in Ölümü, Diziyi Bitirdi! Tüm Çalışmalar Durduruldu; Sonu EDHO Gibi Oldu…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan kahreden haber geldi. Yeni sezonu iptal edilen Gönül Dağı dizisi, kanal tarafından akıştan koparıldı. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölümüyle birlikte dizi, sezon finalinden direkt olarak finale çevrildi. Çekimleri duran Gönül Dağı dizisinin sonu EDHO gibi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü beklenirken; bir anda yayından kaldırılma haberi verilmişti. Bir daha ekranlarda bir bölümü bile yayınlanmayan EDHO, hayranlarını derinden üzmüştü. Gönül Dağı dizisinin sonu ise EDHO’dan daha beter oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 14:25 Ankara- Yaşam

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