Gönül Dağı Dizisinin Yeni Sezonu TRT1 Tarafından Kaldırıldı! Dilek’in Ölümü, Diziyi Bitirdi! Tüm Çalışmalar Durduruldu; Sonu EDHO Gibi Oldu…

Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü beklenirken; bir anda yayından kaldırılma haberi verilmişti. Bir daha ekranlarda bir bölümü bile yayınlanmayan EDHO, hayranlarını derinden üzmüştü. Gönül Dağı dizisinin sonu ise EDHO’dan daha beter oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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