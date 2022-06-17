Gönül Dağı Dizisinin Yeni Sezonu TRT1 Tarafından Kaldırıldı! Dilek’in Ölümü, Diziyi Bitirdi! Tüm Çalışmalar Durduruldu; Sonu EDHO Gibi Oldu…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan kahreden haber geldi. Yeni sezonu iptal edilen Gönül Dağı dizisi, kanal tarafından akıştan koparıldı. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölümüyle birlikte dizi, sezon finalinden direkt olarak finale çevrildi. Çekimleri duran Gönül Dağı dizisinin sonu EDHO gibi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü beklenirken; bir anda yayından kaldırılma haberi verilmişti. Bir daha ekranlarda bir bölümü bile yayınlanmayan EDHO, hayranlarını derinden üzmüştü. Gönül Dağı dizisinin sonu ise EDHO’dan daha beter oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.