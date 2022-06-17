- 17 Haz 2022 - 16:28 G: 17 Haz 2022 - 16:32

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan’dan Bomba İtiraf! Yıllar Sonra Açıklayınca Twitter Karıştı! Her Şeyi Tek Tek Söyledi! Meğer…

Kısmetse Olur’a katıldıktan sonra fenomen hale gelen Melis Buse Betkayan, yıllar sonra takipçilerine çok büyük bir itirafta bulundu! Peki, Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ne itiraf etti? İşte merak edilenler...

Ekranların reyting rekortmeni programlarından biri olan Kısmetse Olur’a katıldıktan sonra fenomen hale gelen Melis Buse Betkayan, yıllar sonra takipçilerine çok büyük bir itirafta bulundu! Peki, Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ne itiraf etti? Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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17 Haz 2022 - 16:28 - Magazin

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