Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan’dan Bomba İtiraf! Yıllar Sonra Açıklayınca Twitter Karıştı! Her Şeyi Tek Tek Söyledi! Meğer…
Kısmetse Olur’a katıldıktan sonra fenomen hale gelen Melis Buse Betkayan, yıllar sonra takipçilerine çok büyük bir itirafta bulundu! Peki, Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ne itiraf etti? İşte merak edilenler...
Ekranların reyting rekortmeni programlarından biri olan Kısmetse Olur’a katıldıktan sonra fenomen hale gelen Melis Buse Betkayan, yıllar sonra takipçilerine çok büyük bir itirafta bulundu! Peki, Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ne itiraf etti? Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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17 Haz 2022 - 16:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.