Migros Market Kurbanlık Fiyatlarını Resmen Etiket Yarısı Yaptı! Böyle Fiyat Kurban Pazarlarından Bile Yok! Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları…

9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz’da ise son bulacak. Müslüman vatandaşlar ise dini görevlerini yerine getirmek için bu tarihler arasında kurbanlarını keserek; zor durumda olan vatandaşlara dağıtacaklar. Hal böyle olunca milyonlarca Müslüman vatandaş, Google gibi arama motorlarından “Migros kurbanlık fiyatları” sorgusunu araştırmaya başladı. Migros market ise kurban için kendisini seçen müşterilerine harika bir kampanya başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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