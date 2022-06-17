- 17 Haz 2022 - 16:24 G: 17 Haz 2022 - 16:40

Migros Market Kurbanlık Fiyatlarını Resmen Etiket Yarısı Yaptı! Böyle Fiyat Kurban Pazarlarından Bile Yok! Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları…

Kurban Bayramına sayılı günler kala Migros Market, müthiş bir indirim düzenledi. Kurban pazarlarındaki fiyatların yarısına indiren Migros market, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı kurbanlık fiyatlarıyla akılları başlardan aldı. Peki, Migros küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarında nasıl bir fiyat politikası uyguladı?

9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz’da ise son bulacak. Müslüman vatandaşlar ise dini görevlerini yerine getirmek için bu tarihler arasında kurbanlarını keserek; zor durumda olan vatandaşlara dağıtacaklar. Hal böyle olunca milyonlarca Müslüman vatandaş, Google gibi arama motorlarından “Migros kurbanlık fiyatları” sorgusunu araştırmaya başladı. Migros market ise kurban için kendisini seçen müşterilerine harika bir kampanya başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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