Migros Market Kurbanlık Fiyatlarını Resmen Etiket Yarısına Düştü! Böyle Fiyat Kurban Pazarlarından Bile Yok! İşte 2022 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları…
Kurban Bayramına sayılı günler kala Migros Market, müthiş bir indirim düzenledi. Kurban pazarlarındaki fiyatların yarısına indiren Migros market, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı kurbanlık fiyatlarıyla akılları başlardan aldı. Peki, Migros küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarında nasıl bir fiyat politikası uyguladı?
9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz’da ise son bulacak. Müslüman vatandaşlar ise dini görevlerini yerine getirmek için bu tarihler arasında kurbanlarını keserek; zor durumda olan vatandaşlara dağıtacaklar. Hal böyle olunca milyonlarca Müslüman vatandaş, Google gibi arama motorlarından “Migros kurbanlık fiyatları” sorgusunu araştırmaya başladı. Migros market ise kurban için kendisini seçen müşterilerine harika bir kampanya başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.