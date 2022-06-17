Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur?

İslam alemi için önem taşıyan Kurban Bayramı yaklaşmakta. Müslümanların hem ruhunun huzura ve mutluluğa eriştiği hem de karınlarının doyduğu bu bayram oldukça sevilmekte. Namaz ve kurban gibi çeşitli ibadetler ile ibadet edilen, küslerin barıştığı ve ziyaretlerin gerçekleştirildiği bu bayram günlerini 7’den 70’e herkes mutluluk içinde geçirmekte. Ancak bu mutlu günde vatandaşların aklına kurban etinin nasıl tüketilip saklanacağı ile ilgili sorular da geliyor. İşte o soruların cevabı.

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