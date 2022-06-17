Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur?
Kurban Bayramı’nın günden güne yaklaşması ile kurban ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşların aklına kurban eti ile ilgili sorular gelmeye başladı. Peki kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban etini ne kadar sürede tüketmek gerekir? Kurban etini yıkamak doğru mudur? İşte kurban eti ile ilgili tüm merak edilenler.
İslam alemi için önem taşıyan Kurban Bayramı yaklaşmakta. Müslümanların hem ruhunun huzura ve mutluluğa eriştiği hem de karınlarının doyduğu bu bayram oldukça sevilmekte. Namaz ve kurban gibi çeşitli ibadetler ile ibadet edilen, küslerin barıştığı ve ziyaretlerin gerçekleştirildiği bu bayram günlerini 7’den 70’e herkes mutluluk içinde geçirmekte. Ancak bu mutlu günde vatandaşların aklına kurban etinin nasıl tüketilip saklanacağı ile ilgili sorular da geliyor. İşte o soruların cevabı.
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17 Haz 2022 - 16:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.