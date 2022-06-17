- 17 Haz 2022 - 16:45 G: 17 Haz 2022 - 16:51

Camdaki Kız Dizisinden Hayri Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!"

Cihangir Ceyhan, yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Peki, Camdaki Kız Dizisinden Hayri Ayrılıyor Mu? İşte merak edilenler...

Sezon arasına girmiş olan Camdaki Kız dizisinin sevilen karakteri olan Hayri’nin canlandırıcısı Cihangir Ceyhan, yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yakın zamanda seyirci ile buluşacak olan yeni proje ile ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken; Cihangir Ceyhan’ın yeni proje için Camdaki Kız dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Camdaki Kız dizisinden Hayri ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan’ın yeni projesi ne? Camdaki Kız dizisinden Cihangir Ceyhan çıktı mı? İşte, detaylar…

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17 Haz 2022 - 16:45 - Magazin

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