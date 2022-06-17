Camdaki Kız Dizisinden Hayri Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!"
Cihangir Ceyhan, yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Peki, Camdaki Kız Dizisinden Hayri Ayrılıyor Mu? İşte merak edilenler...
Sezon arasına girmiş olan Camdaki Kız dizisinin sevilen karakteri olan Hayri’nin canlandırıcısı Cihangir Ceyhan, yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yakın zamanda seyirci ile buluşacak olan yeni proje ile ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken; Cihangir Ceyhan’ın yeni proje için Camdaki Kız dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Camdaki Kız dizisinden Hayri ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan’ın yeni projesi ne? Camdaki Kız dizisinden Cihangir Ceyhan çıktı mı? İşte, detaylar…
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17 Haz 2022 - 16:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.