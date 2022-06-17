Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Neden Bittiği Ortaya Çıktı! Demir Yaman Gelecek Geliyordu; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 141. bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin dün akşam ekranlara gelen 141. ve final bölümü izleyicileri şaşkına çevirirken, dizinin birçok seveni final kararına çok üzüldü. Zira dizinin final yapmak bir kenara dursun, bazı eski isimleri de kadrosuna yeniden dahil edeceği konuşuluyordu. Ancak Bir Zamanlar Çukurova dizisi birçok kişiye ters köşe yaparak final kararı aldı ve son bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. İşte detaylar…
ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk olarak Eylül 2018’de ekranlara gelmeye başladı ve dizi 4 sezon boyunca devam etti. Bir dönem dizisi olarak dram, aşk, aksiyon ve tarihi türlerde izleyici karşısına çıkmış olan dizinin başrollerinde yıllar içerisinde birçok farklı isim yer aldı. Daha önce kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlere de yer vermiş olan dizi final yaparken başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hülya Darcan isimleri yer alıyordu. Dizi final yapmadan önce, Murat Ünalmış’ın diziye döneceği de konuşuluyordu.
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17 Haz 2022 - 16:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.