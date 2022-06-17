Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Neden Bittiği Ortaya Çıktı! Demir Yaman Gelecek Geliyordu; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk olarak Eylül 2018’de ekranlara gelmeye başladı ve dizi 4 sezon boyunca devam etti. Bir dönem dizisi olarak dram, aşk, aksiyon ve tarihi türlerde izleyici karşısına çıkmış olan dizinin başrollerinde yıllar içerisinde birçok farklı isim yer aldı. Daha önce kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlere de yer vermiş olan dizi final yaparken başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hülya Darcan isimleri yer alıyordu. Dizi final yapmadan önce, Murat Ünalmış’ın diziye döneceği de konuşuluyordu.

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