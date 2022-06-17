Hande Erçel, Kerem Bürsin’e Olan Aşkını Haykırdı! İkili Aşklarına Bir Şans Daha Mı Verdi? “Unutamıyorum Seni” Deyince… “Sonunda!”
Aşklarıyla milyonları çılgına çeviren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyayı salladı! Hande Erçel’in Kerem Bürsin’e aşkını haykırmasıyla birlikte akıllarda; “aşklarına bir şans daha mı verdiler” sorusuna neden oldu. Hande Erçel’in Kerem Bürsin’e “Seni unutamıyorum” demesiyle birlikte milyonlar “Sonunda” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarıyla gündemi sallamışlardı. İkili baş başa Maldivler tatile çıkmışlar ve dönüşte ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. “Yılın aşkı” olarak tanımlanan iki ismin aşkı uzun bir süre sürmüştü ama ikili ayrılmaya karar vermişlerdi. Hande Erçel, ayrılık sonrasında Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı fakat aldatma iddialarından sonra her şey yerle bir olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden anılmaya başladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.