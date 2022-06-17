Hande Erçel, Kerem Bürsin’e Olan Aşkını Haykırdı! İkili Aşklarına Bir Şans Daha Mı Verdi? “Unutamıyorum Seni” Deyince… “Sonunda!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarıyla gündemi sallamışlardı. İkili baş başa Maldivler tatile çıkmışlar ve dönüşte ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. “Yılın aşkı” olarak tanımlanan iki ismin aşkı uzun bir süre sürmüştü ama ikili ayrılmaya karar vermişlerdi. Hande Erçel, ayrılık sonrasında Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı fakat aldatma iddialarından sonra her şey yerle bir olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden anılmaya başladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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