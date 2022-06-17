- 17 Haz 2022 - 16:55 G: 17 Haz 2022 - 17:03

Hande Erçel, Kerem Bürsin’e Olan Aşkını Haykırdı! İkili Aşklarına Bir Şans Daha Mı Verdi? “Unutamıyorum Seni” Deyince… “Sonunda!”

Aşklarıyla milyonları çılgına çeviren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyayı salladı! Hande Erçel’in Kerem Bürsin’e aşkını haykırmasıyla birlikte akıllarda; “aşklarına bir şans daha mı verdiler” sorusuna neden oldu. Hande Erçel’in Kerem Bürsin’e “Seni unutamıyorum” demesiyle birlikte milyonlar “Sonunda” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarıyla gündemi sallamışlardı. İkili baş başa Maldivler tatile çıkmışlar ve dönüşte ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. “Yılın aşkı” olarak tanımlanan iki ismin aşkı uzun bir süre sürmüştü ama ikili ayrılmaya karar vermişlerdi. Hande Erçel, ayrılık sonrasında Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı fakat aldatma iddialarından sonra her şey yerle bir olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden anılmaya başladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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