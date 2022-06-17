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17 Haz 2022 - 16:54

Avatar Atakan’dan Ağlatan Sözler… Survivor Yarışmadan Sonra Hayatının En Büyük Darbesini Aldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

Sevilen yarışma programı 2022 yılının başından bu yana izleyici karşısına çıkıyor ve her sezonda olduğu gibi bu sezonda da izleyiciler programa yoğun bir ilgi gösteriyor. Eski ve yarışmaya daha önce damgasını vurmuş isimlerden oluşan kadrosuyla izleyici karşısına çıkan Survivor All Star yarışmasında elenen son isim herkesi şaşırtarak Avatar Atakan olmuştu. Beklenmedik şekilde adaya veda eden Avatar Atakan’ın veda sözleri yüreklere dokundu. İşte detaylar…