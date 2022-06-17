Avatar Atakan’dan Ağlatan Sözler… Survivor Yarışmadan Sonra Hayatının En Büyük Darbesini Aldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
Sevilen yarışma programı 2022 yılının başından bu yana izleyici karşısına çıkıyor ve her sezonda olduğu gibi bu sezonda da izleyiciler programa yoğun bir ilgi gösteriyor. Eski ve yarışmaya daha önce damgasını vurmuş isimlerden oluşan kadrosuyla izleyici karşısına çıkan Survivor All Star yarışmasında elenen son isim herkesi şaşırtarak Avatar Atakan olmuştu. Beklenmedik şekilde adaya veda eden Avatar Atakan’ın veda sözleri yüreklere dokundu. İşte detaylar…
Acun Medya imzasıyla TV 8 ekranlarında 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Survivor All Star programı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Acun Ilıcalı, programın Temmuz ayında final yapacağını ve 18 Temmuz tarihinde de şampiyonun belli olacağını dile getirmişti. Yani programda şampiyonun belli olmasına 1 ay kaldı ve yarışmacılar birer birer elenerek adaya veda ediyor. Programın Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde adaya son veda eden isim beklenmedik bir şekilde Avatar Atakan olmuştu. Atakan’ın elendikten sonra yaptığı veda konuşması yüreklere dokundu.
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17 Haz 2022 - 16:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.