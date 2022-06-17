- 17 Haz 2022 - 17:01 G: 17 Haz 2022 - 17:06

Emre Altuğ’dan Çağla Şikel İtirafı! 7 Yıl Evli Kalmışlardı; Sözleri Beyinleri Yaktı! Biricik Oğlu Uzay… “Keşke Evlenseniz!”

Ayrılık sürecine ilişkin daha önce hiç konuşmayan Emre Altuğ, yıllar sonra Çağla Şıkel ile boşanmalarına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Emre Altuğ ne dedi? İşte ayrıntılar...

Bir döneme damgasını vuran ünlü çiftlerden biri olan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında yaptıkları evliliklerini 2015 yılında anlaşmalı bir şekilde noktalamıştı. Ayrılık sürecine ilişkin daha önce hiç konuşmayan Emre Altuğ, yıllar sonra Çağla Şıkel ile boşanmalarına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Emre Altuğ ne dedi? Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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17 Haz 2022 - 17:01 - Magazin

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