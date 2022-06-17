Emre Altuğ’dan Çağla Şikel İtirafı! 7 Yıl Evli Kalmışlardı; Sözleri Beyinleri Yaktı! Biricik Oğlu Uzay… “Keşke Evlenseniz!”
Ayrılık sürecine ilişkin daha önce hiç konuşmayan Emre Altuğ, yıllar sonra Çağla Şıkel ile boşanmalarına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Emre Altuğ ne dedi? İşte ayrıntılar...
Bir döneme damgasını vuran ünlü çiftlerden biri olan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında yaptıkları evliliklerini 2015 yılında anlaşmalı bir şekilde noktalamıştı. Ayrılık sürecine ilişkin daha önce hiç konuşmayan Emre Altuğ, yıllar sonra Çağla Şıkel ile boşanmalarına ilişkin çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Emre Altuğ ne dedi? Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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17 Haz 2022 - 17:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.