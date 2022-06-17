Yemekteyiz Programında Bomba Kavga! Zuhal Topal Dayanmadı; Saçını Başını Yoldu! Diskalifiye Şoku Sosyal Medyayı Salladı!
Esma Ateş isimli yarışmacını tadım yapmak istememesi üzerine başlayan gerginlik bir kaosa dönüşünce Zuhal Topal daha önce hiç vermediği bir kararı verdi! Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında neler oluyor? İşte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında işler bu hafta epeyce karıştı. Esma Ateş isimli yarışmacını tadım yapmak istememesi üzerine başlayan gerginlik bir kaosa dönüşünce Zuhal Topal daha önce hiç vermediği bir kararı verdi! Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında neler oluyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında kim kavga etti? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı Esma Ateş diskalifiye oldu? İşte, detaylar…
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17 Haz 2022 - 17:09 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.