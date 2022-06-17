- 17 Haz 2022 - 17:09 G: 17 Haz 2022 - 17:14

Yemekteyiz Programında Bomba Kavga! Zuhal Topal Dayanmadı; Saçını Başını Yoldu! Diskalifiye Şoku Sosyal Medyayı Salladı!

Esma Ateş isimli yarışmacını tadım yapmak istememesi üzerine başlayan gerginlik bir kaosa dönüşünce Zuhal Topal daha önce hiç vermediği bir kararı verdi! Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında neler oluyor? İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında işler bu hafta epeyce karıştı. Esma Ateş isimli yarışmacını tadım yapmak istememesi üzerine başlayan gerginlik bir kaosa dönüşünce Zuhal Topal daha önce hiç vermediği bir kararı verdi! Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında neler oluyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında kim kavga etti? Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı Esma Ateş diskalifiye oldu? İşte, detaylar…


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17 Haz 2022 - 17:09 - Tv Haberleri

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