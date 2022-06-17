Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor?
Hülya Avşar, bu kez de sosyal medyadan yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturdu. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Avşar, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği “Z kuşağı istiyorsa beni yakalasın” sözlerini dile getirdikten sonra Balat sokaklarında dans ettiği anları Instagram’dan paylaştı. 58 yaşındaki Avşar’ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…
10 Ekim 1963’te Edremit’te dünyaya gelen ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer almıştı. Dolar kurunun ve enflasyonun hızla yükseldiği dönemde vatandaşlar ekonomik koşullara tepki gösterirken verdiği bir demeçte “Gerekirse simit yenecek” sözlerini dile getirerek dikkatleri çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde de “Z kuşağı istiyorsa beni yakalasın” diyerek gündeme gelmişti. Müzik kariyerine uzun bir aradan sonra geri dönen Avşar, bu kez de dans ettiği anlarla gündeme oturdu.
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17 Haz 2022 - 17:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.