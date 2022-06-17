Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor?

10 Ekim 1963’te Edremit’te dünyaya gelen ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer almıştı. Dolar kurunun ve enflasyonun hızla yükseldiği dönemde vatandaşlar ekonomik koşullara tepki gösterirken verdiği bir demeçte “Gerekirse simit yenecek” sözlerini dile getirerek dikkatleri çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde de “Z kuşağı istiyorsa beni yakalasın” diyerek gündeme gelmişti. Müzik kariyerine uzun bir aradan sonra geri dönen Avşar, bu kez de dans ettiği anlarla gündeme oturdu.

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