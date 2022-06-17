Hakan Ural Sert Sözleriyle Ortalığı İnletti! “Ölümü Göze Aldım” Dedi; İntihar Çanları Çalmaya Başladı! Sosyal Medya Çok Karışık…

Ünlü oyuncu Hakan Ural 2 Ocak 1968’de (54 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Zor bir çocukluk ve zor bir gençlik dönemi geçiren Ural, birçok ağır işte çalıştıktan sonra 16 yaşında mankenlik ve modellik yapmaya başladı. 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine giren Hakan Ural, Yeşilçam’da keşfedildikten sonra adeta bambaşka bir hayata kavuştu ve ilerleyen dönemlerde Sibel Can ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu, bu süreçte 1999 yılında, “sahte çürük raporu aldığı” gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevinden çıktıktan sonra askere alındı. Acemi eğitimini Hatay’da alan Ural, kalan askerliğini de Van’da tamamladı.

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