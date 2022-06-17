Hakan Ural Sert Sözleriyle Ortalığı İnletti! “Ölümü Göze Aldım” Dedi; İntihar Çanları Çalmaya Başladı! Sosyal Medya Çok Karışık…
Hakan Ural, kendisine gelen eleştirilere daha fazla dayanamadı ve canlı yayından cevap verdi. Sert sözlerle kendisini savunan Hakan Ural'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medya gündeminde bomba etkisi yaratırken, ünlü sunucunun dile getirdiği “Ölümü göze aldım” sözleri de yankı buldu. Nur Tuğba Namlı ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programında izleyici karşısına çıkan Hakan Ural’ın açıklamaları çok konuşulacağa benziyor… İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Hakan Ural 2 Ocak 1968’de (54 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Zor bir çocukluk ve zor bir gençlik dönemi geçiren Ural, birçok ağır işte çalıştıktan sonra 16 yaşında mankenlik ve modellik yapmaya başladı. 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine giren Hakan Ural, Yeşilçam’da keşfedildikten sonra adeta bambaşka bir hayata kavuştu ve ilerleyen dönemlerde Sibel Can ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu, bu süreçte 1999 yılında, “sahte çürük raporu aldığı” gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevinden çıktıktan sonra askere alındı. Acemi eğitimini Hatay’da alan Ural, kalan askerliğini de Van’da tamamladı.
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17 Haz 2022 - 17:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.