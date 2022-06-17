Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Yerine Bomba İsim! Survivor Yarışmasından Ayağının Tozuyla Geliyor! Acun Bomba Teklifi Sundu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasından Hakan Hatipoğlu’nun ayrılacağı ve yeni sezonda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Survivor All Star yarışmasındaki analiz yeteneğiyle adını sonlara kadar yazdırmış olan Evrim Keklik’e teklif gittiği ortaya çıktı. Ayağının tozuyla Panorama masasına oturacak Evrim Keklik, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor Panorama masası; Kübra Açıl moderatörlüğünde, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Kemal Özcanlı tarafından sunuluyor. Survivor yarışmasında yaşananlara ayrı bir düşünce katan Panorama yorumcuları, kendi öz bilgilerini de katarak; Survivor yarışmasında olabilecekleri dile getiriyorlar. Hakan Hatipoğlu’nun programdan ayrılacağı ve yerine Survivor Evrim’in geleceği iddiaları şok etti. İşte Evrim Keklik’e gelen bomba teklif…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.