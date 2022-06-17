- 17 Haz 2022 - 17:24 G: 17 Haz 2022 - 17:31

Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Yerine Bomba İsim! Survivor Yarışmasından Ayağının Tozuyla Geliyor! Acun Bomba Teklifi Sundu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasından Hakan Hatipoğlu’nun ayrılacağı ve yeni sezonda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Survivor All Star yarışmasındaki analiz yeteneğiyle adını sonlara kadar yazdırmış olan Evrim Keklik’e teklif gittiği ortaya çıktı. Ayağının tozuyla Panorama masasına oturacak Evrim Keklik, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor Panorama masası; Kübra Açıl moderatörlüğünde, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Kemal Özcanlı tarafından sunuluyor. Survivor yarışmasında yaşananlara ayrı bir düşünce katan Panorama yorumcuları, kendi öz bilgilerini de katarak; Survivor yarışmasında olabilecekleri dile getiriyorlar. Hakan Hatipoğlu’nun programdan ayrılacağı ve yerine Survivor Evrim’in geleceği iddiaları şok etti. İşte Evrim Keklik’e gelen bomba teklif…

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17 Haz 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

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