Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Haz 2022 - 17:24

Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Yerine Bomba İsim! Survivor Yarışmasından Ayağının Tozuyla Geliyor! Acun Bomba Teklifi Sundu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasından Hakan Hatipoğlu’nun ayrılacağı ve yeni sezonda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Survivor All Star yarışmasındaki analiz yeteneğiyle adını sonlara kadar yazdırmış olan Evrim Keklik’e teklif gittiği ortaya çıktı. Ayağının tozuyla Panorama masasına oturacak Evrim Keklik, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…